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Эрдоган не исключил возможность проведения операции в Ираке
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Эрдоган не исключил возможность проведения операции в Ираке 

Аргументы и Факты 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после взятия сирийского Африна действия турецких военных в Сирии не будет прекращены.
«Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией», — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что освобождение Африна от боевиков стало основным этапом операции «Оливковая ветвь». При этом он не исключил возможности проведения антитеррорисической операции в Ираке в будущем, передает агентство «Анадолу».
«ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», — сообщил Эрдоган.
18 марта президент Турции объявил о взятии Африна. По его словам, город освободили от формирований курдов, которые в Турции считаются террористическими.
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