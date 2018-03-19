Эрдоган не исключил возможность проведения операции в Ираке

«Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что освобождение Африна от боевиков стало основным этапом операции «Оливковая ветвь». При этом он не исключил возможности проведения антитеррорисической операции в Ираке в будущем, передает агентство «Анадолу»

«ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», — сообщил Эрдоган.

18 марта президент Турции объявил о взятии Африна. По его словам, город освободили от формирований курдов, которые в Турции считаются террористическими.