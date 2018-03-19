Более шести тысяч человек покинули Восточную Гуту с утра понедельника

Кроме того, на пунктах пропуска и пребывания местных жителей развернули полевые кухни, где дают горячее питание.

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