Более 25 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за день

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра 18 марта из Восточной Гуты успели выйти 25 тыс. человек.

«С утра 18 марта более 25 тыс. человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населённом пункте Хаммурия», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что Центром была организована раздача продуктовых наборов мирным жителям на пропускных пунктах гуманитарного коридора, а в лагерях людям выдали комплекты постельных принадлежностей.

Ранее сообщалось, что за утро 18 марта более пяти тысяч человек смогли выйти из Восточной Гуты.