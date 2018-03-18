Ещё
Более 25 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 25 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за день 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра 18 марта из Восточной Гуты успели выйти 25 тыс. человек.
«С утра 18 марта более 25 тыс. человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населённом пункте Хаммурия», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что Центром была организована раздача продуктовых наборов мирным жителям на пропускных пунктах гуманитарного коридора, а в лагерях людям выдали комплекты постельных принадлежностей.
Ранее сообщалось, что за утро 18 марта более пяти тысяч человек смогли выйти из Восточной Гуты.
RT на русском: последние новости
Асад встретился с сирийскими военнослужащими в Восточной Гуте Восточную Гуту покинули более 11 600 мирных жителей Лавров: Россия надеется, что коалиция США не будет выгораживать террористов в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве115
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина252
Актер Добронравов госпитализирован32
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
ЦИК: Путин лидирует на выборах1800
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение