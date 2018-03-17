Боевики не прекращают попытки провокаций с применением химоружия в Сирии

"Хочу заострить ваше внимание на непрекращающихся попытках проведения боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения", — сказал генерал-полковник.

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