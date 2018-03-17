Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции

Под завалами в сирийской Ракке находятся тысячи тел мирных жителей и боевиков.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что большая часть города опасна для проживания. Трупы разлагаются, уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.