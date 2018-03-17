Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции 

Под завалами в сирийской Ракке находятся тысячи тел мирных жителей и боевиков.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что большая часть города опасна для проживания. Трупы разлагаются, уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.
При этом в населенном пункте не без помощи США формируются так называемые органы власти из «Демократической федерации Северной Сирии», которые насильно заставляют людей оставаться в разбомбленных международной коалицией районах, препятствуя их выезду в безопасные районы.