Ещё
Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Под завалами в сирийской Ракке находятся тысячи тел мирных жителей и боевиков.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что большая часть города опасна для проживания. Трупы разлагаются, уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.
При этом в населенном пункте не без помощи США формируются так называемые органы власти из «Демократической федерации Северной Сирии», которые насильно заставляют людей оставаться в разбомбленных международной коалицией районах, препятствуя их выезду в безопасные районы.
Российская Газета: последние новости
Минобороны: Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте деградирует Россия призвала США размежевать сирийскую оппозицию и террористов МИД: Иран неукоснительно соблюдает обязательства по ядерной программе
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии301
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля710
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»64
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником407
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение