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Турция объявила о взятии сирийского Африна
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Турция объявила о взятии сирийского Африна 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: dp.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от курдских вооруженных формирований города Африн в Сирии, сообщает «Анадолу».
«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — приводит агентство слова турецкого президента.
Reuters передает, что Эрдоган сообщил о взятии под контроль центра города.
Турецкая армия осадила Африн в середине марта, операцию против курдов Анкара проводит с 20 января. Турция считает курдские Отряда народной самообороны и представителей курдской партии «Демократический союз» террористами.
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