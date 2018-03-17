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Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна
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Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Части ВС Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.
"Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства
По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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