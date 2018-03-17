Россия сообщила о девяти нарушениях перемирия в Сирии за сутки 

Российские наблюдатели в Сирии сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня за сутки, передаёт ФАН. Из информационного бюллетеня Минобороны следует, что турецкая сторона зафиксировала восемь случаев стрельбы.
По имеющимся данным, российская часть представительства совместной комиссии выявила случаи стрельбы в провинциях Дамаск (1), Латакия (6) и Алеппо (2).
Обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии освободили 70% территории Восточной Гуты.