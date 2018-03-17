Россия сообщила о девяти нарушениях перемирия в Сирии за сутки 

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МИД Турции заявил о готовности ответить на возможные санкции США

В МИД России раскритиковали заявление США о возможном ударе по Сирии

Лавров: Россия надеется, что коалиция США не будет выгораживать террористов в Восточной Гуте