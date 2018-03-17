Ещё
Россия сообщила о девяти нарушениях перемирия в Сирии за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сообщила о девяти нарушениях перемирия в Сирии за сутки 

RT на русском 11 часов назад
Российские наблюдатели в Сирии сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня за сутки, передаёт ФАН. Из информационного бюллетеня Минобороны следует, что турецкая сторона зафиксировала восемь случаев стрельбы.
По имеющимся данным, российская часть представительства совместной комиссии выявила случаи стрельбы в провинциях Дамаск (1), Латакия (6) и Алеппо (2).
Турция заявила о нарушениях в провинциях Дамаск (6) и Идлиб (2).
Обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии освободили 70% территории Восточной Гуты.
RT на русском: последние новости
МИД Турции заявил о готовности ответить на возможные санкции США В МИД России раскритиковали заявление США о возможном ударе по Сирии Лавров: Россия надеется, что коалиция США не будет выгораживать террористов в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии301
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля710
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»64
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником407
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение