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Боевики забирают себе гумпомощь для мирных жителей Восточной Гуты
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Боевики забирают себе гумпомощь для мирных жителей Восточной Гуты 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций, предназначенная для мирных жителей в Восточной Гуте, оседала на складах боевиков. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о сотнях задокументированных свидетельств вышедших из Восточной Гуты жителей, которые рассказывали, куда девалась гуманитарная помощь, передает РИА Новости.
«На протяжении последних лет, месяцев и даже дней в адрес России, и в том числе Минобороны, раздавалось много критики о бедственном положении жителей Восточной Гуты и необходимости оказания срочной помощи. Напомню, что речь всегда шла о срочной доставке жителям Гуты гуманитарных конвоев с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами, а также об эвакуации детей, больных и раненых», — заявил Конашенков.
Но доставить гумпомощь не получалось из-за противодействия боевиков, использовавших население Восточной Гуты в качестве «живого щита» и не позволявших даже больным покидать этот район. «Цены на продукты питания в Восточной Гуте на порядок больше в сравнении с Дамаском. За кусок хлеба боевики принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск», — добавил представитель российского оборонного ведомства.
Кроме того, террористы в Восточной Гуте продолжают запугивать мирных граждан, желающих покинуть анклав, и угрожают расправой, рассказали РИА Новости беженцы, вышедшие по гуманитарному коридору в субботу. «Там еще очень много гражданских. Еще не все члены и моей семьи смогли выйти. Террористы говорили нам, что тут нас расстреляют, а сами начинали стрелять рядом с нами, когда мы выходили по гуманитарному коридору», — рассказала Маха, мать семерых детей из Джисрейн.
«Боевики пользовались тем, что у нас нет радио и телевизоров, после молитв и на собраниях рассказывали людям, что за пределами Восточной Гуты жизнь невыносима. А когда мы сегодня утром собрались и пошли в направлении армии, они убили мою двоюродную сестру. Нас заставляли жить в подвалах постоянно и не давали еды», — говорит мужчина из Сакбы. Поток беженцев по гуманитарному коридору в районе Хаммурия начался в субботу в районе семи утра и продолжался до позднего вечера. Сирийские военные и сотрудники Красного Полумесяца, пользуясь всеми доступными средствами, оказывали максимально возможную помощь всем нуждающимся гражданам.
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