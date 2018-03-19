Евросоюз намерен сделать все для сохранения ядерной сделки с Ираном

"Могу сказать вам, что я увидела единство за переговорным столом по вопросу сохранения ядерного соглашения и необходимости сделать все, что мы можем, чтобы все стороны оставались привержены его полному выполнению", — сказала она.

Могерини подтвердила, что на переговорах не поднимался вопрос о введении каких-либо дополнительных санкций в отношении Ирана.