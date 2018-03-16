В Ярославле обсудили современные угрозы государств-участников объединенной системы ПВО СНГ

Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Сбор с офицерами вооруженных сил России Узбекистана проходил с 14 по 16 марта на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Более 30 офицеров вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в сборе с командирами зенитных ракетных дивизионов войск противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил государств-участников Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ, которые прошли с 14 по 16 марта на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Занятия с участниками сбора провели представители профессорско-преподавательского состава училища, а также секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ, Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны России

В течение трех дней участники сбора провели анализ современных угроз Российской Федерации и государств-участников СНГ, ознакомились с системой подготовки военных кадров для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, особенностями организации воздушно-космической обороны России, обсудили вопросы взаимодействия органов военного управления войск объединенной системы ПВО СНГ, развития военного сотрудничества в сфере военного образования, а также совершенствования нормативно-правовой базы международного военного сотрудничества.