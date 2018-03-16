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В Ярославле обсудили современные угрозы государств-участников объединенной системы ПВО СНГ
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В Ярославле обсудили современные угрозы государств-участников объединенной системы ПВО СНГ 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сбор с офицерами вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проходил с 14 по 16 марта на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
Более 30 офицеров вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в сборе с командирами зенитных ракетных дивизионов войск противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил государств-участников Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ, которые прошли с 14 по 16 марта на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
Занятия с участниками сбора провели представители профессорско-преподавательского состава училища, а также секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ, Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны России, Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
В течение трех дней участники сбора провели анализ современных угроз Российской Федерации и государств-участников СНГ, ознакомились с системой подготовки военных кадров для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, особенностями организации воздушно-космической обороны России, обсудили вопросы взаимодействия органов военного управления войск объединенной системы ПВО СНГ, развития военного сотрудничества в сфере военного образования, а также совершенствования нормативно-правовой базы международного военного сотрудничества.
Сбор с офицерами различных категорий войск ПВО вооруженных сил государств-участников Объединенной системы ПВО СНГ проводятся с офицерами различных категорий войск ПВО с 2011 года на базе различных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. В Ярославском высшем военном училище ПВО данное мероприятие проводится уже второй раз. За 17 лет сборы также проводились в Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова в Твери, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге и Центре подготовки специалистов (расчетов) радиотехнических войск во Владимире.
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