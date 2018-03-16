Иорданские авиалинии возобновят рейсы в Иракский Курдистан

АММАН , 16 мар — РИА Новости . Национальная иорданская авиакомпания Royal Jordanian объявила о возобновлении рейсов между столицей королевства Амманом и Иракским Курдистаном, сообщается в заявлении компании, полученном в распоряжение РИА Новости.

В среду аэропорты Иракского Курдистана были официально открыты для международных авиарейсов.

"Авиакомпания Royal Jordanian объявила о том, что она возобновит авиарейсы по расписанию между Амманом и городами Эрбиль Сулеймания на севере Ирака начиная с 1 апреля 2018 года", — говорится в заявлении.

Согласно документу, компания предлагает пассажирам билеты для этих двух направлений по сниженным ценам.

Во вторник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади издал указ о возобновлении международных авиарейсов в Иракский Курдистан в течение одной недели. Как заявил премьер, выступая перед офицерами МВД , проходящими службу в аэропортах Эрбиль и Сулеймания, возобновление полетов в автономию стало возможным после согласия ее властей вернуть аэропорты под управление федеральной власти.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.