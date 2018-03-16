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Министр обороны США на встрече с королем Бахрейна осудил действия Ирана
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Министр обороны США на встрече с королем Бахрейна осудил действия Ирана 

ТАСС 6 часов назад
ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду на встрече с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифом обсудил сохранение единства среди членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и осудил действия Ирана. Об этом в четверг журналистам сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
На встрече также присутствовал наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. Они обсуждали «прочное сотрудничество в сфере обороны и необходимость поддержания единства в ССАГПЗ». Мэттис также выразил признательность за то, что на территории Бахрейна уже на протяжении длительного времени расположены американские военные, включая пятый флот ВМС США.
Глава Пентагона отметил вклад страны в борьбу с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). «Министр Мэттис осудил продолжающиеся попытки Ирана подорвать региональную безопасность, включая помощь режиму [президента Сирии Башара] Асада, усилия по дестабилизации Ирака и поддержку поставок вооружений в Йемен в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», — резюмировала Уайт.
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