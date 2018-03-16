Министр обороны США на встрече с королем Бахрейна осудил действия Ирана

На встрече также присутствовал наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. Они обсуждали «прочное сотрудничество в сфере обороны и необходимость поддержания единства в ССАГПЗ». Мэттис также выразил признательность за то, что на территории Бахрейна уже на протяжении длительного времени расположены американские военные, включая пятый флот ВМС США.