Совет Безопасности ООН приветствует инициативу о привлечении «Талибана» к мирным переговорам

Данная инициатива была выдвинута на второй международной конференции «Кабульский процесс», состоявшейся в начале марте. Заметим, что ранее «Талибан» настаивал на прямом диалоге с Вашингтоном.

Совет Безопасности в пресс-релизе приветствовал созыв конференции и подчеркнул важность руководимого афганцами инклюзивного мирного процесса, направленного на достижение долговременного процветания и стабильности в стране.

СБ приветствовал то, что участники встречи рассматривают «Кабульский процесс» как форум под руководством афганского правительства, призванный положить конец насилию в стране.