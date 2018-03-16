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Совет Безопасности ООН приветствует инициативу о привлечении «Талибана» к мирным переговорам
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Совет Безопасности ООН приветствует инициативу о привлечении «Талибана» к мирным переговорам 

ИА Синьхуа 8 часов назад
ООН, 15 марта /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в четверг приветствовал предложение афганского правительства о привлечении движения «Талибан» к прямым мирным переговорам и призвал последнее принять его без предварительных условий.
Данная инициатива была выдвинута на второй международной конференции «Кабульский процесс», состоявшейся в начале марте. Заметим, что ранее «Талибан» настаивал на прямом диалоге с Вашингтоном.
Совет Безопасности в пресс-релизе приветствовал созыв конференции и подчеркнул важность руководимого афганцами инклюзивного мирного процесса, направленного на достижение долговременного процветания и стабильности в стране.
СБ приветствовал то, что участники встречи рассматривают «Кабульский процесс» как форум под руководством афганского правительства, призванный положить конец насилию в стране.
В пресс-релизе подчеркивается, что «Кабульский процесс» должен избавить Афганистан от насилия, разорвать связи государства с международным терроризмом и дать всем афганцам равные права. —0—
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