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В результате взрыва в Пакистане 20 человек ранены
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СМИ: в результате взрыва в Пакистане один человек погиб, 20 ранены 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Reuters
Как минимум один человек погиб, 20 получили ранения в результате взрыва в пакистанском населенном пункте Раивинд вблизи Лахора. Об этом сообщил в среду телеканал Geo News.
Взрыв произошел около одного из контрольно-пропускных пунктов Раивинда, рядом с автомобилем заместителя инспектора полиции.
По предварительным данным, нападение было заранее спланировано. При этом рассматриваются две версии случившегося: атака террориста смертника и предварительная закладка взрывного устройства. На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.
Спасательные службы сообщили, что все пострадавшие, включая 5 сотрудников полиции, доставлены в госпиталь.
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