СМИ Ирана: Путин не сомневается в итогах выборов-2018

Дональда Трампа В СМИ просочилась информация о некоем личном письме президента США Владимиру Путину , датированное 2013 годом, в котором он якобы приглашает Путина посетить конкурс «Мисс Вселенная», рассказывает «Хамшахри» (10.03). Скорее всего, цель Дональда Трампа была привлечь внимание президента России, и диктовалась стремлением продвинуть бренд «Трамп» на российский рынок. Так, по крайней мере, утверждают знакомые с ситуацией источники, хотя команда юристов из Белого дома отрицает факт наличия письма, рассказывает издание.

Какими бы целями тогда ни руководствовался нынешний глава Белого дома — продвинуть ли свои коммерческие интересы либо заручиться поддержкой главы России с иными целями, но факт остается фактом, — это письмо, несомненно, сулит главе Белого дома новые неприятности, поскольку является ценной находкой для тех, кто ищет новые доказательства в деле пресловутых «связей» автора письма с Россией

Пусть наличие письма не подтверждено, но встречи Дональда Трампа с Путиным еще до избрания первого президентом действительно имели место. Если ему и удастся доказать, что мотивами данных встреч были лишь коммерческие интересы, эта история лишний раз подтверждает истину, что жажда наживы никогда ничем хорошим не заканчивается, резюмирует газета.

Хотя действия России и сирийского правительства на территории САР оказались своевременными и эффективными по предотвращению провокационных планов Запада, это не исключает новых коварных планов Запада и его региональных союзников относительно Сирии и ее правительства, полагает обозреватель популярного издания «Джаван» (12.03) Ахамд Казем-задэ. Хотя сирийское правительство и Россия согласились на перемирие в Восточной Гуте, своевременные и эффективные действия РФ и сирийского руководства смогли предотвратить сценарий, при котором окопавшиеся там вооруженные группы смогли бы, воспользовавшись передышкой, резко изменить ситуацию в свою пользу.

В то же время не прошли и те сценарии, которые вооруженные группы использовали ранее: применение химатак с последующим возложением ответственности на правительственные войска. Кроме того, реализация Дамаском и российским Центром по примирению сторон плана по открытию гуманитарных коридоров для помощи гражданским лицам и для выхода боевиков нанесли превентивный удар по пропаганде западных СМИ, считает автор.

Соответственно, есть основания считать пресловутый план «B» проваленным. Но при этом нет оснований думать, что у противников России и поддерживаемой ею законной власти САР нет в запасе «другого плана», направленного на срыв режима перемирия с целью создать условия для свержения законного правительства в Дамаске, делает вывод Казем-задэ.

Похоже, приобретение Турцией российских систем С–400 выводит Анкару и Вашингтон на путь холодной войны, комментирует портал «Фарда» (10.03) недавние заявления главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу . Турецкий министр заявил, что Анкара не будет терпеть «приказного тона» из Вашингтона в отношении того, какое оружие и у кого следует приобретать. Он также пригрозил Вашингтону некими ответными действиями в случае применения США против Анкары санкций из-за приобретения С-400. По словам Чавушоглу, Анкара в этом случае будет реагировать «не так, как другие». Под «другими», по-видимому, турецкий политик подразумевает ту же Россию, которая терпит американские санкции уже который год, предположила «Фарда».

С Россией или против нее? — этот вопрос приходилось решать Турции еще на заре существования Североатлантического блока, и всем известно, каково было тогда решение Анкары. Похоже, с тем же вопросом Турция сталкивается и сейчас, спустя почти 70 лет после появления альянса, пишет «Фарда» (11.03). Этими рассуждениями издание ответило на размышления известного обозревателя арабоязычного издания «Рай аль-Яум»: он пишет, что Турция в течение всех лет существования альянса, а в особенности, за годы войны в Сирии, вплотную подошла к пониманию того, что в составе НАТО «у нее нет прав, а есть лишь обязанности».

Действительно, в течение последних семи лет Анкара покорно следовала в фарватере политики Вашингтона, особенно в свете происходящего на территории арабской республики. И вот сейчас ей приходится «исправлять ошибки», в том числе воевать с курдами на севере Сирии, что идет уже явно вразрез интересам США, а значит и НАТО.

Но чем закончится эта «работа над ошибками» Анкары?— на этот вопрос может дать ответ намеченная на ближайшее будущее встреча в Стамбуле лидеров стран-гарантов сирийского перемирия — Эрдогана, Путина и Роухани, полагает издание. И может быть после этой встречи и начнется исторический разворот турецкой внешней политики: отказ от старых союзов, которые завели Анкару в тупик на Ближнем Востоке, и путь навстречу новым вместе с Ираном и Россией, резюмирует издание.

Вопросом о том, станет ли вероятный выход Турции из НАТО с последующим оформлением альтернативного «евразийско-ближневосточного» союза с участием Москвы и Анкары реальностью или же это только слухи, которые намеренно распространяются Анкарой, также задалось издание «Джаван» (12.03).

Очевидно, что после сближения позиций Москвы и Анкары по сирийскому кризису и намерения Анкары приобрести у России стратегическое вооружение, между Турцией и НАТО «пробежала черная кошка». Кто-то даже поговаривает, что сокращение ВВС США числа боевых вылетов с воздушной базы в турецком Инджирлике свидетельствует о скором возможном закрытии базы и полном прекращении взаимоотношений между Турцией и НАТО.

Однако возможно и другое: закрытие базы в Инджирлике и выход Турции из НАТО — лишь слухи с целью добиться от Вашингтона неких политических уступок для Анкары. Так что, возможно, и не стоит торопить события и ставить знак равенства между громкими заявлениями Эрдогана и реальным внешнеполитическим курсом Анкары, который в одночасье едва ли может развернуться на 180 градусов с запада на восток, предполагает «Джаван».

Вот уже ровно четыре года, как из-за полуострова Крым к России рядом стран применяется ярлык «страна-оккупант» и «нарушитель международного права», — так портал «Фарда» (11.03) прокомментировал высказывание Владимира Путина о судьбе Крыма, прозвучавшее в интервью для телефильма «Путин». Издание напомнило, что после референдума, на котором жители полуострова высказались за вхождение в состав России, на Украине и на Западе продолжают говорить о нарушении Россией не только территориальной целостности соседней страны, но и прав ее жителей. Но возможны ли условия, при которых Россия могла бы возвратить полуостров Украине?— президент России ответил на этот вопрос так, как говорил ранее: во-первых, задающий этот вопрос «повредился умом», в во-вторых, таких условий Путин не рассматривает «даже в теории».

Президент России не сомневается в победе на выборах, до которых остается чуть больше недели, написала «Хамшахри» (11.03), рассказывая об интервью Владимира Путина американскому телеканалу Эн-би-си. Отвечая на соответствующий вопрос корреспонденту телеканала, президент России заявил о намерении уйти из политики после 2024 года. Однако вряд ли он видит себя в российской политике до наступления этого срока в каком-либо ином качестве, кроме президента. Соответственно, подобным ответом Путин дал понять, что не предполагает каких-либо неожиданных результатов на всенародном голосовании 18 марта, заключило газета.

Владимир Путин не шутил и не блефовал, когда, выступая перед Федеральным собранием, рассказывал о новейших системах российского вооружения, — так реагирует «Фарда» (11.03) на сообщения об успешных испытаниях российской сверхзвуковой ракеты «Кинжал». Новая ракета предназначена для поражения целей как на земле, так и на море. Но едва мир узнал о новой сверхмощной российской ракете, как президент России уже говорит о еще одной, не менее грозной новинке боевой техники, — беспилотной подводной лодке, способной нести ядерные заряды, добавило издание.

«Цирковое представление вместо расследования», — так «Хамшахри» (13.03) рассказала о реакции российского МИДа на заявления английских политиков по поводу бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля , госпитализированного в тяжелом состоянии в Британии с признаками отравления «неустановленным веществом». Главе английского МИДа все было ясно уже на следующий день после происшествия, — полиция еще не могла восстановить полную картину происшествия, а Борис Джонсон уже назвал виновного, которого, несомненно, следует искать в России, пишет газета.

При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала британских коллег заняться выяснением причин случившегося, а не демонстрировать миру очередной «номер политического цирка». Издание напоминает, что на территории Великобритании за последние 10 лет произошло 12 случаев гибели россиян, включая и схожий произошедшему со Скрипалем инцидент с другим агентом российских спецслужб, Александром Литвиненко

При этом расследование ни одного из происшествий британская полиция и спецслужбы так и не довелили до конца, в лучшем случае удовольствовавшись повторением голословных утверждений «знакомых с ситуацией» американских коллег, которые в произошедшем неизменно находили «российский след».

Весьма «урожайной» в плане достигнутых договоренностей стала прошедшая в Москве встреча рабочих групп Минэкономразвития РФ и Министерства экономики и финансов ИРИ: одно экономическое соглашение и девять меморандумов о взаимопонимании в разных областях экономического сотрудничества, сообщает старейшая «Эттеляат» (8.03). Договоренности касались сфер энергетики, транспорта, освоения недр Ирана, инвестиций РФ в строительство на территории Ирана газопроводов, а также освоения ресурсов Каспия.