Ещё
Посол Израиля рассказал, к чему могут привести действия Ирана в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Израиля рассказал, к чему могут привести действия Ирана в Сирии 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Попытки Ирана разместить подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на израильско-сирийской границе приведут к опасному обострению ситуации в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.
"Я сейчас говорю конкретно о ситуации в этой зоне: когда были обстрелы и залетали «случайно» снаряды или ракеты на территорию Израиля — мы, конечно, этого никогда не допустим. Или были попытки расположить буквально на нашей границе элементы, которые находятся в подчинении КСИР и "Хезболлы", мы этого тоже не потерпим. Эти якобы тактические шаги со стороны наших противников могут привести к опасной стратегической эскалации", — заявил Корен.
"Поэтому эффект сдерживания, который создал Израиль, конечно, гарантирует относительное спокойствие", — добавил высокопоставленный дипломат.
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
Южная зона деэскалации призвана прикрыть практически всю границу Сирии с контролируемой Израилем частью Голанских высот. В Израиле рассчитывают, что имплементация меморандума позволит прекратить там боевые действия, которые регулярно сопровождаются перелетами снарядов, и исключить присутствие там враждебных сил, в том числе Ирана и его сателлитов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Россия призвала США прекратить поддержку террористов в Сирии Минобороны ведет трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Гуте и Алеппо Лавров назвал тему встречи с турецким коллегой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России213
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США134
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео390
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле307
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение