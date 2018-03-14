Посол Израиля рассказал, к чему могут привести действия Ирана в Сирии

"Я сейчас говорю конкретно о ситуации в этой зоне: когда были обстрелы и залетали «случайно» снаряды или ракеты на территорию Израиля — мы, конечно, этого никогда не допустим. Или были попытки расположить буквально на нашей границе элементы, которые находятся в подчинении КСИР и "Хезболлы" , мы этого тоже не потерпим. Эти якобы тактические шаги со стороны наших противников могут привести к опасной стратегической эскалации", — заявил Корен.

"Поэтому эффект сдерживания, который создал Израиль, конечно, гарантирует относительное спокойствие", — добавил высокопоставленный дипломат.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс , третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией

Южная зона деэскалации призвана прикрыть практически всю границу Сирии с контролируемой Израилем частью Голанских высот. В Израиле рассчитывают, что имплементация меморандума позволит прекратить там боевые действия, которые регулярно сопровождаются перелетами снарядов, и исключить присутствие там враждебных сил, в том числе Ирана и его сателлитов.

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