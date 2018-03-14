МИД РФ: Выборы в Афганистане в июле вряд ли состоятся

"Не думаю, что парламентские выборы в Афганистане состоятся в срок в июле этого года. Талибы продолжают удерживать под своим контролем около половины территории страны, ведут активные боевые действия, организуют и совершают резонансные теракты в крупных городах, и, судя по всему, не собираются идти на компромиссы и примирение с афганским правительством", — заявил 14 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

Пока что, по словам дипломата, в Независимой избирательной комиссии заявляют, что даже регистрацию избирателей они смогут закончить лишь в начале августа. При этом не урегулированы разногласия относительно условий предстоящего голосования между президентской администрацией и оппозицией, в первую очередь Аттой Мухаммадом Нуром, бывшим губернатором провинции Балх

"Если проводить выборы в нынешних условиях, то их результаты не улучшат внутриполитическую обстановку и доверие к нынешней власти, не заставят вооруженную оппозицию пойти на сотрудничество с правительством", — заявил Кабулов.

Россию и Что касается эффекта от присутствия воинского контингента США в регионе, то, по словам Кабулова, «США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай Иран . Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с ее переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе».

Также дипломат подчеркнул, что «московский формат» переговоров по урегулированию в Афганистане, стартовавший в начале 2017 года, можно назвать «оптимальным». «Наличие большого числа международных форматов по афганскому вопросу существенным образом не способствовало привлечению талибов к мирным переговорам, — отметил он. — В этой связи рассматриваем запущенный нами в начале 2017 году Московский формат консультаций в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по содействию национальному примирению и налаживания конструктивного диалога между правительством ИРА и движением талибов».