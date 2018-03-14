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Один из главарей повстанческой группировки АНО задержан в Колумбии
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Один из главарей повстанческой группировки АНО задержан в Колумбии 

ТАСС 14 марта 2018
ТАСС, 14 марта. Один из главарей повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), действующей в Колумбии, задержан во вторник в ходе армейской спецоперации на территории юго-западного департамента Каука. Речь идет о Хосе Марии Бесерре, известном под кличкой Флоро, который планировал осуществление теракта с использованием взрывного устройства в одном из населенных пунктов на юго-западе республики, сообщило командование Национальной армии Колумбии.
"В последние часы удалось задержать пятого [по важности] главаря АНО Хосе Марию Бесерру, известного под кличкой Флоро, который более 14 лет орудовал в этой криминальной организации, имея под своим началом 15 террористов", — говорится в заявлении. В нем отмечается, что задержанный боевик «занимался вымогательством у коммерсантов и заведовал незаконными денежными средствами, полученными от производства наркотических веществ».
Во время операции по поимке Флоро, осуществленной в Эль-Бордо, армейское подразделение конфисковало два автомата, карабин и винтовку с оптическим прицелом, снабженную глушителем. Кроме того, у боевика изъято также 5 кг взрывчатых веществ, два пистолета, прибор ночного видения и боеприпасы для огнестрельного оружия разного калибра.
АНО стала самой многочисленной группировкой в Колумбии после того, как 24 ноября 2016 года правительство заключило мирное соглашение с повстанческой организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии», положив конец полувековому вооруженному противостоянию. 7 февраля 2017 года в эквадорской столице Кито начались мирные переговоры правительства с АНО. 4 сентября на встрече в Эквадоре было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, срок действия которого истек 9 января.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о приостановке диалога с АНО 29 января после трех вооруженных нападений на полицейских, ответственность за которые взяла на себя эта группировка. В феврале АНО объявила о приостановке боевых операций с 9 по 13 марта, на время проводившихся тогда в Колумбии парламентских выборов. В понедельник глава государства объявил о скором возобновлении мирных переговоров.
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