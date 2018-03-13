Жажда славы Эрдогана: «политический голубь» хочет стать новым Ататюрком

Многонациональная Турция все глубже и глубже тонет в агрессивных объятиях, приправленного исламом национализма. Последняя речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана стала еще одним наглядным вестником происходящих в стране резких перемен.

"Докатились", — так отреагировал на это турецкий депутат армянского происхождения Каро Пайлан.

Радикализм Эрдогана не новость, он всегда делал упор на религию. Еще в 1997 году он добавил свои строки ("Мечети наши казармы, купола наши шлемы, минареты — наши штыки и верные наши солдаты") в цитирование поэмы пантюркиста начала XX века Зии Гекальпа.

За это был признан виновным в подстрекательстве к насилию и религиозной или расовой ненависти.

К власти он пришел также с религиозными лозунгами, которые периодически использует до сих пор. Как пример сохранения исламской риторики — в декабре 2017 года Эрдоган пообещал «поднять» исламский мир против Израиля из-за Трампа (на фоне решения о переносе посольства в Иерусалим ).

На месяц раньше раскритиковал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана о намерении сделать королевство оплотом умеренного ислама (ибн Салман позже ответил, что считает Турцию частью «треугольника зла» вместе с Ираном ).

Однако, в последнее время Эрдоган — пытается соединить вокруг своей личности две в прошлом противоположности — религию и национализм.

Еще в 2014 году ради голосов на выборах он выступил с расистскими заявлениями в отношении армян и грузин.

"Меня назвали грузином. Простите меня за эти слова, но они сказали даже хуже — они назвали меня армянином", — сказал тогда Эрдоган.

За прошедшие годы Эрдоган продолжил эту линию. Неудивительно, что на фоне роста национализма в Турции, где, по разным данным до 40% населения являются представителями других национальностей, запуск системы проверки генеалогического древа вызвал настоящий переполох.

Некоторые общественные деятели и журналисты выступили против открытия регистров, отмечая, что ситуация может иметь непредсказуемые социальные последствия.

Ведь созданное Мустафой Кемалем и действующее на этих принципах до сих пор государство основывалось на убеждении о том, что турецкая идентичность «не запятнана расовыми меньшинствами», что роднило кемалистов с нацистами, пишет Independent.

Связанный с этими «открытиями» рост националистических настроений на этом фоне вполне может быть на руку Эрдогану и его соратникам, ведь для них этническая картина страны вряд ли была секретом. Не зря генеалогическая система появилась на официальном сайте.

Для того, чтобы понять до какого абсурда дошло мышление Эрдогана, достаточно посмотреть ролик, на котором он спрашивает маленькую девочку, готова ли та умереть за Турцию.

"У нее в кармане также флаг Турции… Если она погибнет, они покроют ее флагом, по воле Божией", — говорит Эрдоган, чьи сыновья, кстати, почему-то не служили в армии.

Послал бы Эрдоган эту девочку в Африн, если бы это принесло ему какие-то дивиденды?…

В последнее время дети в военной форме или декларирующие националистические стихи все чаще появляются на мероприятиях президента Турции.

Эксперты уверены, что Эрдоган не отказался от идей пантюркизма, наоборот, его аппетит становится все больше и больше. По одной из версий к 2023 году он хочет построить новую Турцию в новых границах.

На этом фоне власти работают над созданием определенного культа личности Эрдогана, когда за его оскорбление грозит преследование не только на политической арене, как с курдским депутатом, а вплоть до ареста женщины за «неуважительный» разговор о нем в автобусе.

Эксперты согласны, что проявления национализма Эрдогана не являются отдельными звеньями, которые служат тем или иным краткосрочным целям.

В беседе со Sputnik Армения тюрколог Левон Овсепян отметил, что последний жест турецкого лидера нужно рассматривать с точки зрения не только предстоящих выборов, но и внутриполитических процессов в целом.

"Нужно учитывать предвыборную коалицию партий «Справедливость и развитие» (ПСР, возглавляемой Эрдоганом) и «Националистическое движение». Но это также показатель изменений, которые происходят в идеологической сфере", — сказал Овсепян.

По его словам, это очередное проявление новой формы/модели национализма, в основе которой лежит синтез национализма и ислама.

Тюрколог обращает внимание на то, что в последние годы в основе политологических, общественных и экспертных обсуждений в Турции лежат попытки Эрдогана ассоциироваться с Ататюрком.

"Эрдоган пытается занять свое уникальное место на страницах истории в качестве создателя новой Турции. Он хочет если не оттенить, то занять равноценное Мустафе Кемалю место, стать вторым после Ататюрка", — сказал Овсепян.

На первичную цель — победу в выборах 2019 года в беседе сo Sputnik Армения обратил внимание и политолог Ерванд Бозоян

"Ему нужно обеспечить консолидации сил, а без националистических кругов ему не обойтись", — сказал Бозоян.

При этом он напомнил, что Эрдоган, который имел славу происламского деятеля, пришел к власти в качестве «политического голубя», который должен был ослабить светскую систему, установленную Ататюрком.

Эрдоган имел слабую поддержку, ему нужно было ослабить основы, заложенные Ататюрком, и он начал использовать миролюбивые лозунги. Турецкий лидер позволил людям не скрывать свое этническое происхождение. Фундаментальные свободы были даны курдам (20-30 лет назад у курдов не было даже радио).

Эрдоган также резко снизил влияние националистов, резко ослабив влияние армии и увеличив роль религии, но потом его политика изменилась.

"Теперь он пытается опереться на националистические круги и идеологию Ататюрка, поставив во главе свою личность. Это очень опасно, так как риторика, используемая Эрдоганом, похожа на слова Гитлера в 30-х годах", — сказал Бозоян.

Это новая тенденция, по словам политолога, на государственный уровень выходят идеи, которые раньше были только на академическом уровне.

В заключение напомним, что «Серые волки» — молодежное боевое крыло турецкой ультраправой Партии националистического движения , которая представлена в парламенте страны.

Организация придерживается идеологии пантюркизма и неофашизма. Боевики организации обвинялись в ряде убийств и террористических актов, в том числе в покушении на Папу Римского Иоанна Павла II. С 1990-х годов переключилась на борьбу с курдским движением и этноконфессиональными меньшинствами.

Их цель — создание Великого Турана на основе турецкой национальной традиции, культуры и общественного уклада. «Серые волки» хотят объединить все тюркские народы в одно большое государство со столицей в турецкой Анкаре

Характеризующие черты «Серых волков» — упование на насилие как универсальный метод достижения цели и культ жертвенности в борьбе. Всё это отражено в «Клятве идеалиста», которую приносит каждый вступающий в организацию.

Чтобы привлечь удачу, члены группировки могут имитировать вой этого зверя или же особым образом складывать пальцы: мизинец и указательный палец направляются вверх, а средний, безымянный и большой соединяются друг с другом, так чтобы со стороны было похоже на волчью голову.