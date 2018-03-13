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Востоковед: Если понадобится, Россия будет сбивать американские самолеты в Сирии
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Востоковед: Если понадобится, Россия будет сбивать американские самолеты в Сирии 

Национальная Служба Новостей 13 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия ответит на американский удар по Дамаску, если российским военнослужащим будет угрожать опасность. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания 13 марта. По его словам, воздействовать в этом случае будут и на ракеты, и на их носители.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил подобное ужесточение риторики со стороны России.
«Ужесточение риторики связано с тем, что американцы специально раскручивают якобы применение химического оружия и прямо говорят о возможности ударов по сирийским войскам, в которых находятся наши советники и вообще проходит операция по очищению Восточной Гуты, непосредственно представляющей угрозу для Дамаска. Это своевременное и правильное заявление. Всё к этому шло. Если они начнут наносить удары, значит, мы начнём сбивать ракеты и, если понадобится, то и летательные аппараты», — заверил НСН востоковед.
В Госдуме не поверили в возможность столкновения РФ и США в Сирии
Ранее в Генштабе предупредили о готовящейся провокации в Восточной Гуте. Как подчеркнул Валерий Герасимов, в регион уже привезли жителей других регионов, которые будут изображать жертв химической атаки правительственных войск. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН заявил, что в словах начальника Генштаба прослеживается мысль об окончании безнаказанных ударов по территории Сирии.
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