Востоковед: Если понадобится, Россия будет сбивать американские самолеты в Сирии

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил подобное ужесточение риторики со стороны России.

«Ужесточение риторики связано с тем, что американцы специально раскручивают якобы применение химического оружия и прямо говорят о возможности ударов по сирийским войскам, в которых находятся наши советники и вообще проходит операция по очищению Восточной Гуты, непосредственно представляющей угрозу для Дамаска. Это своевременное и правильное заявление. Всё к этому шло. Если они начнут наносить удары, значит, мы начнём сбивать ракеты и, если понадобится, то и летательные аппараты», — заверил НСН востоковед.

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