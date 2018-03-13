От АЭС «Аккую» к партнерству: отношения России и Турции строятся на нескольких факторах

Экономические связи с Турцией зависят от геополитики

Напомним, что Чавушоглу в рамках своего официального визита в Россию анонсировал закладку фундамента АЭС «Аккую», которая должна произойти 3-4 апреля. Кроме того, он назвал этот проект вместе со строительством газопровода «Турецкий поток» маркером того, что отношения России и Турции носят конструктивный характер и развиваются позитивно.

На самом деле, внимание Чавушоглу к этому вопросу вполне логично, учитывая, что Турция остро нуждается в российских энергоресурсах, поскольку именно атомная электрогенерация и российский газ могут послужить тем фактором, который позволит турецкой национальной экономике стабильно развиваться в современных условиях.

Другой вопрос, на сегодня непонятно, может ли такое сотрудничество послужить тем фактором, который позволит России и Турции свести на нет все те противоречия, которые в последние годы накопились между нашими странами.

«Стороны, естественно, продолжат называть друг друга важными партнерами, но это не отменяет того обстоятельства, что у нас существуют диаметральные взгляды на вопросы ближневосточной политики», — констатирует Серегичев.

Любые отношения с Турцией носят сложный характер

Естественно, здесь можно сказать, что вопросы экономики не должны влиять на политические аспекты, но достаточно вспомнить 2015 год и то, как инцидент с Су-24 повлиял на качество наших отношений. Нельзя говорить, что такой эпизод обязательно повторится, но надо понимать, что отношения с Турцией — это формула со многими неизвестными.

«Ставка Турции на атомную энергетику и проект «Турецкий поток» говорит о стремлении Анкары обеспечить собственную энергетическую независимость. Кроме того, реализация «Турецкого потока» соответствует планам турецкого правительства сделать из страны крупнейший газовый хаб на границах Европейского союза », — резюмирует Серегичев.

По мнению Сергея Юрьевича, все это потенциально является проблемным фактором для России, поскольку при реализации проекта «Турецкий поток» у нас возникнет транзитная зависимость от Турции, правительство которой традиционно любит использовать такие аспекты для получения вполне конкретных внешнеполитических дивидендов.

Конечно, ситуация здесь не будет такой острой, как то, что мы сегодня имеем с Украиной , но все равно, не нужно думать, что все эти энергетические проекты с Турцией — это, грубо говоря, игра в одни ворота.

Россия и Турция вынуждены сотрудничать друг с другом

«Что касается «Аккую», то эту станцию мы строим в Турции на свои деньги на основе долгосрочного контракта. Это также оставляет нас в определенной зависимости от политики Анкары, с которой у нас существуют противоречия по той же Сирии . Здесь Турция не отказалась от своих планов и требует смены сирийского руководства», — заключает Серегичев.

Также не нужно забывать про то, что в Турции завершается формирование структуры власти, заточенной под президента Реджепа Эрдогана , что ставит отношения между Москвой и Анкарой в зависимость от действий этого политика.

«Кроме того, не нужно забывать, что это Турция, из-за чего там сохраняется возможность силовой смены власти, а если это и произойдет, то почти наверняка во главе страны окажутся прозападные политические силы», — констатирует Серегичев.

Как считает эксперт, Турция является для России вынужденным партнером, причем у Анкары здесь точно такая же ситуация — мы нуждаемся в партнерстве с турками, и турки не могут решить свои проблемы без сотрудничества с нашей страной.

В отношениях России и Турции существует множество переменных

«И здесь многое будет зависеть от того, чья нужда в партнерстве будет больше. Поэтому нам не нужно завязывать на Турцию слишком много своих внешнеэкономических проектов, поскольку это рискует стать серьезным аргументом для Анкары. При этом, в наших отношениях, в любом случае, будут регулярно случаться разные спекуляции», — резюмирует Серегичев.

Противостояние между нашими странами не нужно ни России, ни Турции, хотя, в то же время, очевидно, что Анкара никогда не станет таким же союзником для Москвы, каким сегодня является тот же Белград.

«Не надо забывать, что турки используют Москву в качестве своего аргумента в своем диалоге с Вашингтоном, и пытаются путем этого извлекать себе дивиденды. И здесь возникла ситуация, что ни США , ни Россия не могут игнорировать отношения с Турцией, поскольку это, в любом случае, ключевая страна данного региона», — заключает Серегичев.

Впрочем, эта ситуация говорит и о том, что смена диспозиции возможна только в том случае, если в Анкаре произойдет смена власти, что все-таки маловероятно, и поэтому неудивительно, что Москва делает свою ставку именно на эту страну.

«Еще одним больным фактором является возможное усиление конфликта между турками и курдами. Турция сможет это сделать, например, на деньги США, что сразу вызовет противодействие России, поскольку наша страна явно не поддержит радикальные силовые действия Анкары по отношению к курдскому меньшинству», — констатирует Серегичев.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявление Чавушоглу по АЭС «Аккую» и «Турецкому потоку» говорит о том, что наши двусторонние отношения продолжают успешно развиваться, несмотря на всем известные болезненные факторы.