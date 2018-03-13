Досрочное голосование на выборах президента РФ в Турции впервые прошло в Мерсине

АНКАРА , 13 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российские загранучреждения в Турции осуществили масштабные мероприятия по предоставлению возможности проживающим или временно находящимся на территории республики гражданам РФ реализовать свое избирательное право на президентских выборах в этом году. Об этом в интервью ТАСС во вторник рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов

"Для удобства соотечественников значительно расширена география досрочного выездного голосования, которое организовано в семи турецких городах. Впервые оно прошло в Мерсине (3 марта — прим. ТАСС), где к избирательным урнам помимо постоянно проживающих в этом регионе росграждан пришли и российские специалисты, прибывшие в Турцию для реализации крупнейшего стратегического проекта российско-турецкого сотрудничества — сооружения первой турецкой АЭС «Аккую» . Впервые российские граждане получили возможность проголосовать и в городе Эскишехир (12 марта — прим. ТАСС), не выезжая за его пределы", — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что «по просьбе росграждан, проживающих в райцентрах Дарыджа (провинция Коджаэли — прим. ТАСС) и Кемер ( провинция Анталья — прим. ТАСС), также впервые организовано досрочное выездное голосование». «Традиционно избирательные урны были развернуты в Бурсе и Аланье, а завтра и послезавтра досрочное голосование пройдет в Измире, где проживает довольно большое количество наших соотечественников, — рассказал Ерхов. — Мы также ожидаем, что непосредственно в день выборов в голосовании примут участие и ростуристы, отдыхающие на средиземноморских курортах».

Обеспечение безопасности

В посольстве РФ рассказали о том, какие меры предпринимаются по обеспечению безопасности избирателей на территории Турции.

"С учетом сложной обстановки в регионе нами в тесном контакте с турецкими компетентными органами предпринимаются повышенные меры для обеспечения безопасности как в местах проведения досрочного голосования, так и на избирательных участках в день выборов. В связи с обращением посольства в министерство иностранных дел турецкими властями назначены ответственные лица из местных правоохранительных органов, которые непосредственно отвечают за обеспечение безопасности на каждом конкретном участке, где проводится голосование, — отметил посол. — В день выборов турецкая сторона намерена также выделить дополнительные силы безопасности для усиления охраны российских загранучреждений в Турции, где будет проходить голосование".

"Непосредственно 18 марта наши сограждане смогут проголосовать на избирательных участках в четырех российских загранучреждениях в Турции: в нашем посольстве в Анкаре, а также генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле Трабзоне . Как полагается, помещения для голосования будут оформлены надлежащим образом с размещением всех необходимых информационных материалов", — добавил он.

Оповещение российских граждан в Турции

Алексей Ерхов также сообщил о поддержке, которую получила и получает российская дипмиссия в подготовке к президентским выборам.

"Многие турецкие СМИ, в том числе русскоязычные, с готовностью отозвались на наши просьбы и на страницах своих изданий, а также в новостных выпусках анонсировали проводимые на территории Турции выборы президента России, предоставив также подробную информацию о местах и сроках досрочного голосования, за что мы им выражаем отдельную признательность. Российские информагентства, в частности ваше, также оказали нам содействие в доведении этой информации до наших граждан", — сказал посол РФ в Турции.

По словам дипломата, «самым деятельным образом подключились к процессу оповещения организации соотечественников, которые помогали в распространении изготовленных посольством плакатов, буклетов, листовок с информацией о местах и сроках проведения голосования». «Не отказали в предоставлении своих информационных площадок и некоторые проживающие в Турции русские блогеры. Самые творческие представители нашей диаспоры приняли участие в проведенном посольством в социальных сетях конкурсе, приуроченном к выборам президента России. Заметную работу на этом направлении провело и представительство Россотрудничества в Турции», — добавил он.