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Турция пообещала не использовать С-400 в ходе операции в Сирии
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Турция пообещала не использовать С-400 в ходе операции в Сирии 

Говорит Москва 13 марта 2018
Как передаёт РИА Новости, дипломат подчеркнул также, что Турция имеет право закупать любые вооружения у любых стран, в том числе не входящих в НАТО. «Мы независимое государство. Мы не государство-сателлит», — отметил министр.
Ранее заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гёттемюллер выступила с заявлением, что С-400 не интегрируется в системы противоракетной обороны НАТО, и Анкаре следует учитывать этот момент.
В декабре 2017 года Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам С-400.
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