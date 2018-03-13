Американо-израильский удар по Ирану в Сирии: фейк или перспектива?

Сирии. Израиль заинтересован предотвратить укрепление военного присутствия Ирана США заинтересованы запугать Иран угрозой применения военной силы и заставить добровольно снять с вооружения баллистические ракеты средней дальности. Ирану не стоит рассчитывать на военную поддержку со стороны России . Российское руководство не готово вступать в конфронтацию с США и Израилем.

В минувшее воскресенье, 11 марта, в кувейтском издании «Аль-Джарида» появился материал о том, что США и Израиль готовятся к нанесению авиаударов по объектам иранских военных на территории Сирии. Кувейтские журналисты уверены в том, что управление военной разведки Израиля (АМАН) предоставило американской стороне карту иранских военных объектов в соседней стране. Одной из целей авиаударов может стать спонсируемая Ираном ливанская террористическая организация «Хезболла» , если она активизирует провокации. Операция рассчитана на выдавливание Ирана из Сирии и других ближневосточных стран. Вряд ли власти США или Израиля публично подтвердят информацию, о которой поведало издание «Аль-Джарида». Сложно судить о ее достоверности. Однако, перспектива проведения американо-израильской военно-воздушной операции против иранских военных в Сирии поддается логическому объяснению.

Ливанский сценарий Израиля в Сирии

На прошлой неделе во время визита в Вашингтон премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом и американскими законодателями проблему военного присутствия Ирана в Сирии, который вместе с Россией поддерживает режим президента Башара Асада и намерен создать свой форпост на территории страны. Израильский премьер подчеркнул, что намерен помешать этим планам. С 2013 г. в сирийском конфликте принимают участие подразделения иранского «Корпуса стражей исламской революции», включая подразделение спецопераций «Эль-Кудс». По разным данным, в Сирии погибло не менее 2 тыс. иранских военных, которые оказывали поддержку войскам Асада в борьбе с сирийской оппозицией и ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.). Иран воспринимает Сирию как ближайшего военно-политического и торгово-экономического партнера на Ближнем Востоке. В довоенное время Сирия служила воротами Ирана в Средиземноморье. Теперь иранское руководство заинтересовано создать долгосрочное военное присутствие в Сирии, чтобы оказывать влияние на политическое развитие страны после окончательного завершения боевых действий и дестабилизации обстановки в районе северных границ Израиля. Израиль выражал опасения, что Иран может использовать сирийские порты для своих подлодок.

Потенциальной мишенью для военно-воздушных сил Израиля является военная база Ирана в 50 км от Голанских высот. Сирийцы добиваются от израильтян возвращения этих земель с момента окончания «Шестидневной войны» 1967 г. Иранцы активно строили этот военный объект в течении прошлого года. Там могут размещаться порядка 500 военных, есть гаражи для бронетехники. Помимо своих военных, Тегеран отправляет воевать в Сирию завербованных афганских шиитов. В Сирии на стороне Асада сражаются около 125 тысяч шиитов, которых спонсирует Иран. Ситуацию осложняет тот факт, что на севере Сирии активна антисионистская террористическая организация «Хезболла», которая периодически осуществляет обстрелы израильских населенных пунктов с территории Южного Ливана. Вооруженные формирования «Хезболла» размещены в сирийско-ливанском приграничье и оказывают поддержку Асаду.

Север Израиля окажется в окружении ливанских террористов и иранских военных, которые могут координировать свои действия и обстреливать населенные пункты израильтян. Иран и «Хезболла» не признают права Израиля на существование и выступают против признания Иерусалима столицей еврейского государства. В декабре 2017 г. проиранские боевики-шииты продвинулись к Голанским высотам в ходе рейда против оппозиционно настроенных вооруженных формирований исламистов суннитского толка, которые присутствуют на юге Сирии. В начале февраля 2018 г. воздушное пространство на севере Израиля нарушил иранский беспилотник. В современной войне беспилотники применяются для разведки и корректировки работы артиллерии и ракетных установок. Израильские военные сбили аппарат и в качестве ответной меры нанесли авиаудар по командному пункту на территории Сирии, откуда велось управление беспилотником. На обратном пути многоцелевой истребитель Ф-16 был сбит сирийскими ПВО, а израильские пилоты катапультировались и приземлились на севере Израиля. Это не первая военно-воздушная операция Израиля в небе над Сирией. За последние пять лет израильские военные самолеты осуществили 100 авиаударов, препятствуя, таким образом, поставкам оружия с территории Сирии, где хозяйничают иранские военные, в Южный Ливан для террористической организации «Хезболла».

Совместная с США военно-воздушная операция против иранских военных на территории Сирии отвечает потребностям времени и позволила бы Израилю стереть с лица земли военную инфраструктуру противника, которая может использоваться для антиизраильских провокаций. Однажды израильтяне уже так поступили в годы гражданской войны в Ливане (1975-1990 гг.). В 1978 г. Израиль провел военную операцию «Литани» с целью обеспечения безопасности северных районов страны. Перед вторжением в Ливан Израиль нанес авиаудары и осуществил артобстрелы позиций боевиков из Организации Освобождения Палестины . Сейчас перед израильтянами стоит похожая задача. Израилю необходимо расширить географию авиаударов вглубь территории Сирии, чтобы уничтожить места дислокации иранских войск, шиитских боевиков и прервать коммуникацию с «Хезболлой».

США запугивают Иран

Ослабление регионального влияния Ирана не менее интересно и США. Нанесение массированных авиаударов по позициям иранских военных в Сирии стало бы прямым и четким ответом США и Израиля на непрекращающуюся ракетную программу Ирана. После «ядерной сделки» Иран активизировал разработку баллистических ракет. С октября 2015 г. были проведены испытания пяти баллистических ракет средней и малой дальности. На вооружении у иранской армии находится 11 видов баллистических ракет радиусом поражения от 150 до 2 тысяч км. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не смог убедить президента Ирана Хасана Роухани и своего иранского коллегу Мохаммеда Джавада Зарифа в целесообразности свернуть ракетную программу в ходе недавних переговоров.

США беспокоит то, что в радиус поражения иранских ракет попадают американские военные базы и объекты в странах Персидского залива, которые находятся на расстоянии менее 2 тыс. км от Ирана. С 2003 г. в Катаре находится американская военно-воздушная база в н. п. Эль-Удейд, где размещены 120 военных самолетов и 10 тыс. военнослужащих. Авиабаза используется для вылетов в Афганистан Ирак и Сирию. Американские военные расквартированы в Кувейте (15 тысяч человек), Бахрейне (7 тысяч человек), ОАЭ (5 тысяч человек), Омане (200 человек). В октябре 2017 г. командующий «Корпусом стражей исламской революции» генерал Мохаммед Али Джафари заявил, что в случае применения в отношении Ирана новых санкций, США придется поискать новое место для своих военных баз на расстоянии более 2 тысяч км, чтобы не попасть в радиус поражения иранских ракет.

Штаты заинтересованы запугать Иран угрозой применения военной силы и заставить добровольно снять с вооружения баллистические ракеты средней дальности. Намерение уничтожить военные объекты иранских военных в Сирии может восприниматься как предупредительный выстрел США. Пентагон дает понять режиму аятолл, что следующей целью могут стать военно-промышленные объекты на территории Ирана, которые задействованы в разработке, производстве и испытании баллистических ракет.

Материал о планируемых авиаударах по иранским военным в Сирии, опубликованный в издании «Аль-Джарида», это скорее всего информационная атака США против Ирана. Таким образом Вашингтон проверяет реакцию Тегерана и заодно предупреждает о нежелательных последствиях, если иранцы не прекратят проводить ракетную программу, создавать военные объекты в Сирии и снабжать оружием террористическую организацию «Хезболла» в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене . Не случайно информацию опубликовали именно в кувейтском издании. Кувейт является одним из региональных военно-политических и экономических партнеров США на Ближнем Востоке, который видит в деятельности Ирана угрозу для своей безопасности. Заместитель иностранных дел Кувейта Халид аль Джаралла уверен, что Иран вмешивается во внутренние дела стран Персидского залива.

Американские военные могут посодействовать израильским коллегам в разгроме иранских военных в Сирии. Военно-воздушные силы США имеют обширный опыт нанесения авиаударов в данной стране. С 2014 г. США и их партнеры по антитеррористической коалиции нанесли 11 тысяч 235 авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии. Также США наносили авиа— и ракетные удары по войскам Асада и их союзникам: разбомбили военный аэродром аль-Шайрат в прошлом году, уничтожили группировку российских наемников в провинции Дейр-эз-Зор в феврале этого года. США выделяют Израилю 500 миллионов долларов в год на развитие системы противоракетной обороны (ПРО). Недавно успешно завершились испытания американо-израильской системы ПРО «Стрела-3», рассчитанной на защиту территории Израиля от иранских баллистических ракет. США и Израиль могут действовать сообща, если дело дойдет до уничтожения иранских военных объектов в Сирии. Обеим странам выгоднее не доводить дело до применения военной силы, чтобы Иран пошел на уступки в ходе переговоров.

Россия и Иран в тупике

Несмотря на то, что иранские баллистические ракеты могут поразить американские военные базы на Ближнем Востоке и города Израиля, вряд ли иранское руководство пойдет на большую войну с более мощными в военном плане противниками. Конфликт иранцев с американцами и израильтянами может ограничиться воздушным пространством Сирии. В противном случае, Ирану действительно могут грозить ракетно-бомбовые удары США и Израиля по иракскому сценарию. В 1981 г. в ходе операции «Опера» ВВС Израиля уничтожили ядерный реактор «Озирак» на территории Ирака. В 1998 г. в ходе операции «Лиса пустыни» ВВС США осуществили 14 ракетно-бомбовых ударов по иракским объектам, которые были задействованы в разработке, производстве и хранении оружия массового поражения. Между Вашингтоном и Иерусалимом существуют договоренности о том, что в случае ракетного удара Ирана, американские военные прибудут из Европы для оказания поддержки Израилю.

Возможное поражение иранских военных в столкновении с Израилем и США в Сирии крайне не выгодно руководству Ирана. Это может спровоцировать рост недовольства действующим политическим курсом Ирана среди молодежи и незащищенных слоев населения, которое устало от трат большого количества денег на войну. В августе 2017 г. в Иране был принят законопроект о выделении 260 миллионов долларов для ускорения ракетной программы и 300 миллионов долларов на деятельность спецподразделения «Эль-Кудс». Финансовая помощь «Хезболле» была увеличена до 800 миллионов долларов. В конце декабря 2017 г. — в начале января 2018 гг. в 20 городах Ирана проходили антиправительственные выступления. Протестующие требовали выпустить политзаключенных, выражали недовольство высокой коррупцией и сложной социально-экономической ситуацией в Иране, призывали к смене правящего режима. Они протестовали против поддержки режима Асада в Сирии и спонсирования террористических организаций. Сейчас не лучшее время для Ирана увеличивать военные расходы. Свыше 70% иранцев недоедают. Треть 80-миллионного населения Ирана живет за чертой бедности. Безработица среди молодежи составляет 40%. Около 11-21 миллионов иранцев живут в трущобах и не могут себе позволить услуги в сфере здравоохранения.