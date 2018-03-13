Названо число наемников ЧВК Вагнера

Общая численность личного состава так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, на которую предположительно работают россияне в Сирии , превышает 4 840 человек, сообщает «Русская служба Би-би-си»

В справке о смерти, которую подписали в консульском отделе российского посольства в Сирии, датой смерти россиянина указано 8 февраля, причина — «обугливание тела». Свидетельство о смерти Кравченко получило номер 6. Нумерация таких документов начинается с начала календарного года. Документ позволяет судить о том, что с начала года в Сирии погибли не менее шести граждан России.

Как рассказали родные, Кравченко окончил военное училище в Новочеркасске , затем служил в Чечне , откуда вернулся с медалью ветерана боевых действий, после работал в милиции, МЧС , а в последние годы был водителем-дальнобойщиком. Перед отъездом в ноябре прошлого года на базу ЧВК он сказал родственникам, что планирует восстановиться в МЧС.

По некоторым данным, бойцы ЧВК Вагнера получают около 200 тысяч рублей в месяц. За каждого погибшего компания выплачивает родственникам по три миллиона рублей, до недавнего времени эта сумма составляла пять миллионов.