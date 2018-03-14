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В Сирии заметили российский VIP-самолет
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В Сирии заметили российский VIP-самолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийские активисты сообщили в Twitter о появлении в аэропорту Дамаска пассажирского самолета Ту-204-300. Воздушное судно прибыло в столицу Сирии из Москвы, а затем отправилось в провинцию Латакия на авиабазу Хмеймим.
В ночь на 14 марта самолет покинул ближневосточную республику и через воздушное пространство Турции направился в Россию, о чем свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.
Прилетевшему в Дамаск Ту-204-300, судя по фотографии, присвоен регистрационный номер RA-64057. Воздушное судно с таким обозначением эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия», который обслуживает первых лиц российского государства.
Информации о том, кто прибыл в Сирию этим самолетом, нет, о готовящемся визите в республику кого-либо из представителей российских властей также не сообщалось. Последним посетившим эту страну высокопоставленным государственным деятелем, не связанным с вооруженными силами, является председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: в январе этого года, как передавал ТАСС, он провел совещание и ряд встреч на авиабазе Хмеймим.
Ту-204-300 с номером RA-64057 рассчитан на 65 пассажиров и оснащен персональной каютой повышенной комфортности. Там, в частности, имеются мягкая мебель, рабочий кабинет и душевая кабина. Данный самолет был передан президентскому авиаотряду в 2012 году.
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