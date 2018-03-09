В Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты на выборах

СМИ: в Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты во время парламентских выборов

"Отряду военной разведки удалось захватить членов ячейки, в том числе ее главаря, в южной части Западного Мосула", — отмечается в тексте. Иракские силовики раскрыли "спящую ячейку" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ), готовящую теракты во время парламентских выборов, запланированных на 12 мая 2018 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление Директората военной разведки республики.

В ходе операции были "изъяты важные данные", указывающие на "планы боевиков совершить теракты в период выборов". В состав группировки входили 34 человека.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей "халифата".