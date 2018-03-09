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В Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты на выборах
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СМИ: в Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты во время парламентских выборов 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: АР
Иракские силовики раскрыли "спящую ячейку" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовящую теракты во время парламентских выборов, запланированных на 12 мая 2018 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление Директората военной разведки республики.
"Отряду военной разведки удалось захватить членов ячейки, в том числе ее главаря, в южной части Западного Мосула", — отмечается в тексте.
В ходе операции были "изъяты важные данные", указывающие на "планы боевиков совершить теракты в период выборов". В состав группировки входили 34 человека.
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей "халифата".
В 2015 году иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов при поддержке международной коалиции. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране. Впоследствии он неоднократно подчеркивал, что борьба с террористами продолжается, а угроза не исчерпана.
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