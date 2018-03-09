Турки и курды в Африне получили подкрепление

Турецкая армия перебрасывает подкрепление в район сирийского Африна из турецкой провинции Хатай, в том числе бронеавтомобили; протурецкие войска находятся в 5 километрах от Африна, сообщили источники; курды также перебросили в регион подкрепления.

В Африн перебрасывают дополнительную силу и технику — бронеавтомобили BMC Kirpi и Otokar Cobra. Они направляются в помощь протурецкой оппозиции и регулярным подразделениям ВС Турции . Утверждается, что в пятницу они отбили у курдов населенный пункт Муримин на северо-востоке Африна и теперь находятся в 5 километрах от города, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

В то же время курдские активисты также сообщают, что к ним прибыло подкрепление из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка.

Также опубликовано видео с прибытием подкрепления курдов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что центр сирийского Африна окружен, а турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент, передает РИА «Новости»

4 марта курдские «Силы народной самообороны» (СНС) отразили атаки турецких войск в городе Раджо на севере Сирии , не позволив Турции замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.

Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Африне против курдов, которых считает террористами.