Эрдоган: войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент. «Наша цель — Африн. Всего 3171 (боевиков. — RT) были нейтрализовано. Центр Африна окружён. Мы готовы войти в центр в любой момент», — цитирует Haberturk президента. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне закончится к маю 2018 года. 20 января Турция объявила, что в Африне на севере Сирии начинается операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции.