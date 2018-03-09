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Войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна
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Эрдоган: войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: Reuters
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент. «Наша цель — Африн. Всего 3171 (боевиков. — RT) были нейтрализовано. Центр Африна окружён. Мы готовы войти в центр в любой момент», — цитирует Haberturk президента.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне закончится к маю 2018 года.
20 января Турция объявила, что в Африне на севере Сирии начинается операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований.
Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции.
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