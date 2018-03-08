Боевики обстреляли колонну с мирными жителями в Восточной Гуте

Боевики обстреляли колонну мирных жителей, которые направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин

Он отметил, что колонна, состоящая из 300 семей, попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники.

В результате обстрела сгорело три автомобиля.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

По словам корреспондента РИА Новости, позднее огонь из миномётов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съёмочных групп российских и западных телеканалов.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что часть боевиков собираются покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор вместе со своими семьями.