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Боевики обстреляли колонну с мирными жителями
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Боевики обстреляли колонну с мирными жителями в Восточной Гуте 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: Reuters
Боевики обстреляли колонну мирных жителей, которые направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
Он отметил, что колонна, состоящая из 300 семей, попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники.
В результате обстрела сгорело три автомобиля.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
По словам корреспондента РИА Новости, позднее огонь из миномётов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съёмочных групп российских и западных телеканалов.
Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что часть боевиков собираются покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор вместе со своими семьями.
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