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Военнослужащие Киргизии и РФ отработали навыки ведения совместных операций
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Военнослужащие Киргизии и РФ отработали навыки ведения совместных операций 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: Военное обозрение
БИШКЕК, 7 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Киргизии и России в ходе состоявшейся тренировки отработали навыки ведения совместных боевых операций. Об этом сообщил в среду Генеральный штаб киргизских вооруженных сил.
По его данным, мероприятие проходило с 5 по 7 марта текущего года с участием «органов управления Сухопутных войск ВС республики и Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации» на расположенном в Иссык-Кульской области Киргизии горном полигоне «Эдельвейс». «В ходе тренировки была организована работа совместного органа управления Объединенной группировки войск», — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в заключительный день тренировки российские и киргизские военные провели совместную операцию по «блокированию и нейтрализации незаконных вооруженных формирований» с применением артиллерии, а также авиации российской авиабазы, которая расположена в киргизском городе Кант (Чуйская область).
"Целями тренировки ставились создание единой системы управления Объединенной группировки войск, координация органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции по обеспечению военной безопасности в регионе, а также отработка вопросов взаимодействия войск в ходе выполнения задач", — отмечается в документе.
Как подчеркнули в Генштабе ВС Киргизии, данная тренировка была проведена «в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества» между оборонными ведомствами республики и Российской Федерации.
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