Военнослужащие Киргизии и РФ отработали навыки ведения совместных операций

БИШКЕК , 7 марта. / ТАСС /. Военнослужащие Киргизии России в ходе состоявшейся тренировки отработали навыки ведения совместных боевых операций. Об этом сообщил в среду Генеральный штаб киргизских вооруженных сил.

По его данным, мероприятие проходило с 5 по 7 марта текущего года с участием «органов управления Сухопутных войск ВС республики и Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации » на расположенном в Иссык-Кульской области Киргизии горном полигоне «Эдельвейс». «В ходе тренировки была организована работа совместного органа управления Объединенной группировки войск», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в заключительный день тренировки российские и киргизские военные провели совместную операцию по «блокированию и нейтрализации незаконных вооруженных формирований» с применением артиллерии, а также авиации российской авиабазы, которая расположена в киргизском городе Кант (Чуйская область).

"Целями тренировки ставились создание единой системы управления Объединенной группировки войск, координация органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции по обеспечению военной безопасности в регионе, а также отработка вопросов взаимодействия войск в ходе выполнения задач", — отмечается в документе.