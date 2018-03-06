Сможет ли Украина вступить в торгово-политический союз с Турцией и Азербайджаном

Турция, Азербайджан и Украина намерены создать торговый союз. Этой теме были посвящены переговоры замминистров иностранных дел трёх стран, которые прошли в Баку . Киев и Анкара уже семь лет ведут диалог о зоне свободной торговли, в свою очередь Баку предлагает Украине наладить транзит азербайджанской нефти в Европу. Также стороны обсудят вопросы политического взаимодействия. Однако эксперты сомневаются в том, что Украина сможет вписаться в такой тройственный союз. Насколько реалистичны эти планы — выяснял RT. 6 марта в Баку прошли первые консультации по вопросу создания взаимодействия в формате Азербайджан—Турция—Украина. В переговорах приняли участие заместители министров иностранных дел трёх государств: Киев представил Василий Бондарь, Турцию — Умид Ялчин, Азербайджанскую республику — Халаф Халафов

Как рассказал ранее посол Азербайджана на Украине Азер Худиев , страны рассчитывают создать новый торговый союз. Темами обсуждения стали также вопросы политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнёрства, а также координация работы в рамках международных организаций. В числе приоритетных вопросов — создание новых транспортных коридоров в регионе и поставки энергоносителей по Чёрному и Каспийскому морям.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара и Баку являются «стратегическими партнёрами» Киева.

«Трёхсторонний формат сотрудничества Украина—Азербайджан—Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами и станет платформой, которая позволит разработать взаимовыгодные проекты, аналогичные тем, которые успешно реализуются Азербайджаном и Турцией в других трёхсторонних форматах сотрудничества», — подчеркнули в украинском МИД.

Свобода торговли

В преддверии трёхсторонней встречи стало известно о решении президента Азербайджана Ильхама Алиева переназначить членов межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Украиной. Её возглавил министр энергетики, а в состав вошли замминистра оборонной промышленности, заместители министров экономики, культуры и туризма, транспорта. Кроме того, членами комиссии стали вице-президент Государственной нефтяной компании и генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

По статистике Государственного таможенного комитета Азербайджана, за 2017 год товарооборот с Украиной составил около $820 млн, из них на поставки украинской продукции пришлось 460 млн При этом другой участник переговоров — Турция — является вторым по объёмам взаимного товарооборота партнёром Азербайджана, в прошлом году страны поставили друг другу товаров на $2,64 млрд Баку и Анкара рассчитывают нарастить торговые показатели при помощи Соглашения о преференциальной торговле, условия которого обсуждаются в настоящее время. Стороны рассчитывают обнулить таможенные пошлины уже в текущем году, об этом ранее заявлял министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Параллельно продолжаются переговоры о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Как сообщил в декабре 2017 года посол Украины в Турции Андрей Сибига, документ согласован на 90% и в 2018 году может быть подписан. В результате турецко-украинский товарооборот должен вырасти в два раза, считают в Киеве. Во время последнего визита турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Киев стороны подписали соглашения о защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения. По мнению украинской стороны, эти меры должны способствовать скорейшему подписанию договора о ЗСТ — переговоры об этом ведутся с 2011 года. В 2013 году диалог был приостановлен и возобновился в 2016 году, в рамках визита на Украину Ахмета Давутоглу , занимавшего в то время пост премьер-министра Турции.

Военно-технический интерес

Особенно активное сближение Киева и Анкары началось на фоне кризиса в российско-турецких отношениях 2015—2016 годов. Речь идёт не только об экономическом, но и военно-стратегическом сотрудничестве. В ноябре 2015 года стороны договорились вести совместную работу по «усилению безопасности» в акватории Чёрного моря.

«Украина и Турция совместно построят морскую промышленность для усиления безопасности и защиты в акватории Чёрного моря. Это направление будет одним из ключевых аспектов сотрудничества между странами», — сообщили тогда в пресс-службе концерна «Укроборонпром»

Кроме того, Киев подписал с турецкой компанией Aselsan предварительное соглашение, по условиям которого турецким специалистам поручалась задача модернизации украинской бронетехники и артиллерии.

В мае 2016 года Анкара и Киев подписали план военного сотрудничества до 2020 года. Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в области военного реформирования и подготовки войск. Как отметили тогда в генеральном штабе ВС Украины, благодаря этому сотрудничеству Киев рассчитывал приблизить момент принятия страны в НАТО . После нормализации турецко-российских отношений Анкара продолжила развивать сотрудничество с Киевом. Летом 2017 года украинский кабмин утвердил межправительственное соглашение с Турецкой республикой о сотрудничестве в военно-финансовой области. В частности, речь идёт о поставках турецкого вооружения ВСУ, а также краткосрочной учебной подготовке украинских военнослужащих на территории Турции.

Наибольший интерес для Анкары представляет украинская оборонная промышленность — по словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова , турецкая сторона готова инвестировать в украинский ВПК. По мнению экспертов, турецкие власти рассчитывают получить доступ к технической базе, наработанной в советский и постсоветский период украинской оборонной промышленностью. Эти наработки Анкара рассчитывает применить в собственных целях — ранее турецкие власти не раз заявляли о планах сделать Турцию одним из лидеров на мировом рынке вооружений.

Интересует Украина турецкую сторону и в роли рынка сбыта своей продукции: известно, например, что новый украинский ракетный комплекс «Ольха» производится на турецком оборудовании.

«Украина получила в наследство от СССР развитый военно-промышленный комплекс, и пока он не разрушен окончательно. Для Турции украинский рынок вооружений и сами технологии представляют интерес, — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов . — Мы не должны забывать, что Турция — страна НАТО, а Украина стремится вступить в альянс, это создаёт почву для общих интересов. Кроме того, Турция и Украина находятся в одном Черноморском регионе, географическая сопряжённость — тоже немаловажный фактор».

Турция заявляет о непризнании российского статуса Крыма , что встречает одобрительную реакцию в Киеве, напомнил эксперт. По мнению Шаповалова, эта позиция Анкары связана с поддержкой крымско-татарских активистов, выступающих против Москвы . Напомним, в 2015 году в Херсонской области, граничащей с Крымом, был сформирован специальный батальон из числа крымских татар, не поддержавших присоединение полуострова к РФ . Турецкая сторона пообещала взять на себя финансирование этого подразделения, об этом заявил тогда координатор блокады Крыма Ленур Ислямов

«В этом случае интересы Турции и Украины тоже достаточно близки. Есть у стран взаимные интересы и в экономической сфере: с одной стороны, Украина хотела бы получить доступ к нефти и газу Азербайджана, с другой — есть ряд отраслей, интересных для Анкары. Например, речь может идти о диверсификации поставок зерна в Турцию, сейчас она импортирует зерно в основном из России», — отметил Шаповалов.

Нефтяной транзит

Интересы Баку и Киева соприкасаются в транспортно-экономической области, считают эксперты. В частности, стороны заинтересованы в налаживании поставок азербайджанской нефти в Европу через украинскую территорию.

Венгрию и Словакию. Речь идёт о наполнении нефтепровода «Одесса—Броды». Как заявляли ранее в украинском правительстве, украинская сторона рассчитывает стать транзитёром азербайджанской нефти в Чехию

Нефтепровод «Одесса—Броды» был построен в 2001 году, магистраль соединяет Одесскую область с Львовской, там она стыкуется с трубопроводом «Дружба». Москва предлагала использовать нефтепровод для реверсных поставок российской нефти в страны Средиземноморья, этот план был реализован. В 2010 году реверсные поставки были остановлены, по трубопроводу началась прокачка азербайджанской нефти в Белоруссию , также планировалось начать поставки сырья из Азербайджана в Чехию, но этот план не увенчался успехом. В результате эксплуатация трубопровода была прекращена. По итогам переговоров с Петром Порошенко в 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах по реанимации проекта «Одесса—Броды».

Эксперты сомневаются, что этот замысел будет действительно реализован. По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, для этого нет экономических предпосылок. Как объяснил эксперт в интервью RT, сейчас добыча нефти в Азербайджане снижается, и даже тех транспортных мощностей, которые действуют, хватает с избытком.

«Теоретически Баку мог бы запустить новый маршрут для поставок нефти, но сложно сказать, что эта идея привлекательна для азербайджанской стороны, — подчеркнул Кулагин. — Любые новые маршруты интересны в условиях роста выработки ресурсов. Разговоры о транзите углеводородов через Украину больше похожи на инициативу Киева, который ранее озвучивал много подобных идей. Но все они с экономической точки зрения не были привлекательны».

Скорее, в этом случае речь идёт о стремлении сторон к политическому сближению — заявления о возрождении совместных проектов являются хорошим фоном для этого, полагают эксперты. В 2017 года азербайджанские и украинские власти объявили, что не будут пропускать товары с территорий, оспариваемых Баку и Киевом, — Донбасса и Нагорного Карабаха.

«Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями — Киевом и Баку», — заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко

Несмотря на стремление сторон выстроить торгово-политический союз, эксперты оценивают эти инициативы скептически.

«Существует множество региональных и межрегиональных структур и организаций, подобного рода взаимодействие развивается между странами достаточно широко. Однако перспективы формирования союза Украины, Турции и Азербайджана вызывают сомнения. Дело в том, что политический и экономический кризис на Украине затянулся, в совокупности это делает украинскую сторону не вполне благополучным партнёром», — считает Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«Участие Украины в этом союзе выглядит странно. Турция и Азербайджан являются странами, родственными в культурном, языковом, цивилизационном смыслах, и тесно связаны с друг с другом. Украина выглядит в этом союзе инородным телом, что наводит на мысли о политической подоплёке союза. И Турция, и Азербайджан, имея хорошие отношения с Россией, наращивают военно-технические, экономические связи с Украиной — это, конечно, вызывает вопросы», — отметил Мартынов.