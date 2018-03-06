Семьям военных, погибших при крушении Ан-26, помогут

"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", — говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность