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Российская группа инспекторов посетит военные объекты вооруженных сил Латвии
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Российская группа инспекторов посетит военные объекты вооруженных сил Латвии 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В соответствии Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение, по оценке военного объекта вооруженных сил Латвии.
Посещение по оценке будет проводиться 6 марта 2018 года в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения по оценке инспекторы посетят военный объект Латвии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительного личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
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