Российская группа инспекторов посетит военные объекты вооруженных сил Латвии

Посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В соответствии Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение, по оценке военного объекта вооруженных сил Латвии

Посещение по оценке будет проводиться 6 марта 2018 года в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят военный объект Латвии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительного личного состава, а также основных систем вооружения и техники.