«Трактор» обыграл «Нефтехимик» и пробился в следующий раунд плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» на своем льду одолел нижнекамский «Нефтехимик» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Трактора», который вышел во второй раунд плей-офф.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 5-й матч

1:0 — Вишневский (Петров, Кручинин) — 10:01 (5x4),

1:1 — Пиганович (Куликов, Эверберг) — 16:39,

2:1 — Кравцов (Вишневский, Кручинин) — 21:35 (5x4),

3:1 — Вишневский (Шаров, Кравцов) — 23:30 (5x4),

4:1 — Петров (Йюнге, Черников) — 28:07,

4:2 — Брынцев — 39:47 (5x4),

4:3 — Сорокин (Порядин) — 49:53