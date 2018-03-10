«Трактор» обыграл «Нефтехимик» и пробился в следующий раунд плей-офф КХЛ 

Челябинский «Трактор» на своем льду одолел нижнекамский «Нефтехимик» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Иван Вишневский, еще по одной шайбе забросили Виталий Кравцов и Юрий Петров. У гостей отличились Олег Пиганович, Александр Брынцев и Александр Сорокин.
Счет в серии стал 4:1 в пользу «Трактора», который вышел во второй раунд плей-офф.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 5-й матч
"Трактор" (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
1:0 — Вишневский (Петров, Кручинин) — 10:01 (5x4),
1:1 — Пиганович (Куликов, Эверберг) — 16:39,
2:1 — Кравцов (Вишневский, Кручинин) — 21:35 (5x4),
3:1 — Вишневский (Шаров, Кравцов) — 23:30 (5x4),
4:1 — Петров (Йюнге, Черников) — 28:07,
4:2 — Брынцев — 39:47 (5x4),
4:3 — Сорокин (Порядин) — 49:53