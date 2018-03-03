В США признали победу России в Сирии

Американские армейские СМИ признали победу России в Сирии

Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирии, сообщили американские армейские СМИ.

Как пишет издание Military Review, которое издается Общевойсковым центром армии США, России удалось «сломать монополию Женевского процесса» и «дипломатического лидерства США», передает РИА «Новости» . Издание признало, что для решения сирийской проблемы теперь не менее важны переговоры в Астане.

»Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения на базу Хмеймим и пункты материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции российских фирм, которые в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии», — написали в материале издания аналитик сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и директор вашингтонского Института имени Кеннана Мэттью Рожански. По мнению авторов издания, Россия наладила продуктивные связи почти со всеми ключевыми игроками региона — начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном, а президенту Сирии Башар Асад не только сохранил власть, но и усилил свои позиции настолько, что «может диктовать условия своего участия в Женевских переговорах.