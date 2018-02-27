Ещё
Эрдоган возмутил турецких пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган пообещал ребенку похоронить его с почестями. Видео 

Вести.Ru 5 часов назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре скандала. Выступая на партийной конференции, он пообещал 6-летней девочке из военного училища, которая вышла на сцену в форме, что в случае чего, ее похоронят с почестями. Это заявление вызвало возмущение общественности, сообщает Seattle Times.
В ходе выступления Эрдоган поцеловал юную курсантку Амине Тирас в обе щеки и торжественно заявил: "Если она погибнет, ее тело укорют флагом".
Турецких интернет-пользователей возмутило высказывание Эрдогана.
"Нельзя говорить ребенку таких слов!", — отметили некоторые пользователи "Твиттера".
"Обязанность государства защищать детей, а не позволять им гибнуть", — написали другие.
Представители главы государства пока никак не отреагировали на эти претензии.
Вести.Ru: последние новости
Минобороны России: боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников В Дамаске сирийские силовики предотвратили атаку "джихад-мобиля" Ракетный удар по Дамаску: 2 погибли, 35 ранены
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный день» российского спорта и другие события дня21
«Кокаиновый самолет» нашелся в Таиланде37
Устроивший бойню в Казани застрелился27
Послание Путина: от социалки к космосу136
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро84
Видео
01:04
Устроивший бойню в Казани застрелился
Происшествия
00:28
Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв
ДТП Происшествия
01:41
Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве
Общество
00:30
СК опубликовал видео драки на борту самолета
Криминал Происшествия
01:08
Дочь Гаркалина рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
02:25
Подрыв центра венгров на Украине показали на видео
Происшествия В мире
00:43
У дороги в обход Украины нашли дефекты
Украина В мире
01:02
Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит»
Шоу-бизнес
00:37
Выпущенную на свободу Рыбку снова посадили в тюрьму
Происшествия
00:36
Эрдоган возмутил турецких пользователей
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение