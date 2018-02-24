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Малахов показал новые укрепления на базе РФ в Сирии
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Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В программе Андрея Малахова «Это вам за пацанов!» на «России 1» показали новые укрепления российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Внимание на это обратил блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.
Кадр телеканала «Россия 1», скриншот bmpd.livejournal.com
В репортаже из Сирии были показаны капониры для авиационной техники.
«Судя по видеокадрам, укрытия на Хмеймим выполнены в виде капитальной бетонной стенки с тыльной стороны и из стенок из габионов, разделяющих стоянки пары или звена самолетов», — пишут авторы bmpd.
Видеозапись программы доступна на YouTube. В блоге bmpd выложено несколько скриншотов из репортажа, на которых видны укрепления.
Кадр «России 1»
В феврале Россия усилила авиагруппировку в Сирии, перебросив в республику четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.
Источники «Коммерсанта» объясняли, что самолеты прибыли в Хмеймим в рамках программы испытания систем вооружения.
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