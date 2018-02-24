Малахов показал новые укрепления на базе РФ в Сирии

Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии

Кадр телеканала «Россия 1», скриншот bmpd.livejournal.com

В репортаже из Сирии были показаны капониры для авиационной техники.

«Судя по видеокадрам, укрытия на Хмеймим выполнены в виде капитальной бетонной стенки с тыльной стороны и из стенок из габионов, разделяющих стоянки пары или звена самолетов», — пишут авторы bmpd.

Видеозапись программы доступна на YouTube. В блоге bmpd выложено несколько скриншотов из репортажа, на которых видны укрепления.

Кадр «России 1»

В феврале Россия усилила авиагруппировку в Сирии, перебросив в республику четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

Источники «Коммерсанта» объясняли, что самолеты прибыли в Хмеймим в рамках программы испытания систем вооружения.