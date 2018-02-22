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Литва дала свое объяснение удару США по «вагнеровцам»
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Литва дала свое объяснение удару США по «вагнеровцам» 

Деловая газета «Взгляд» 22 февраля 2018
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ударом по бойцам так называемой ЧВК «Вагнера» в Сирии США дали понять России, что не намерены позволять ей «делать все, что он хочет».
«Я думаю, что удар, который имел место в начале месяца, когда погибли несколько сотен российских наемников, это сильный знак и предупреждение той же России, что ей не дадут делать все, что ей захочется и где захочется», — приводит слова Линкявичуса Delfi.
По его мнению, Вашингтон осознал, что Москва «понимает только аргумент силы», а «лозунги и призывы» на Россию не влияют.
«Мы это заметили уже давно», — заявил глава МИД Литвы.
По его словам, Россия «идет, пока ее не остановишь», и не важно, в Сирии или на Украине.
Ранее стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии, нанесенный 7 февраля, пришелся не по местному ополчению, а по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют российские добровольцы. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше, однако позже выяснилось, что речь идет о куда меньших потерях — 10-15 человек.
МИД России признал, что в ходе недавнего военного столкновения в Сирии были убиты и ранены десятки граждан СНГ, в том числе и России, но в ведомстве подчеркнули, что это не военнослужащие.
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