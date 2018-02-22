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Силы спецопераций Литвы снова появятся в Афганистане
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Силы спецопераций Литвы снова появятся в Афганистане 

Парламентская газета 22 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Силы спецопераций Литвы возвращаются в Афганистан после трёхлетнего перерыва. Об этом сообщили в министерстве обороны балтийской республики.
Местом дислокации выбран Кандагар. Литовские военные примут участие в операции НАТО «Твердая поддержка» — будут обучать местные органы безопасности. Силы спецопераций Литвы прибудут в Афганистан в апреле.
Военные Литвы действовали в Афганистане с 2002 года. В 2005 году Литва взяла на себя ответственность за развитие афганской провинции Гор. В 2013 году Вильнюс официально завершил миссию.
Занимавший в то время пост министра обороны Литвы, социал-демократ Юозас Олекас говорил, что «мы выполнили задачу, которую ставили перед собой».
По его словам, за восемь лет ситуация в одной из беднейших провинций Афганистана изменилась к лучшему, а военные Литвы приобрели полезный опыт.
В 2015 году Литва фактически покинула Афганистан, оставив там два десятка штабных офицеров.
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