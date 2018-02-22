Силы спецопераций Литвы снова появятся в Афганистане

Силы спецопераций Литвы возвращаются в Афганистан после трёхлетнего перерыва. Об этом сообщили в министерстве обороны балтийской республики.

Местом дислокации выбран Кандагар. Литовские военные примут участие в операции НАТО «Твердая поддержка» — будут обучать местные органы безопасности. Силы спецопераций Литвы прибудут в Афганистан в апреле.

Военные Литвы действовали в Афганистане с 2002 года. В 2005 году Литва взяла на себя ответственность за развитие афганской провинции Гор. В 2013 году Вильнюс официально завершил миссию.

Занимавший в то время пост министра обороны Литвы, социал-демократ Юозас Олекас говорил, что «мы выполнили задачу, которую ставили перед собой».

По его словам, за восемь лет ситуация в одной из беднейших провинций Афганистана изменилась к лучшему, а военные Литвы приобрели полезный опыт.

В 2015 году Литва фактически покинула Афганистан, оставив там два десятка штабных офицеров.