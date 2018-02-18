DPA: Эрдоган встретится с Меркель после формирования в ФРГ нового кабинета

"Когда будет сформирован кабинет министров, то, разумеется, будут и визиты на высшем уровне, — сказал он. — Президент Эрдоган приедет в Германию, а федеральный канцлер прибудет в Турцию". Конкретных дат премьер не назвал. Президент Турции Тайип Эрдоган посетит ФРГ и встретится с канцлером Ангелой Меркель после того, как начнет работу новое германское правительство. Об этом сообщил в воскресенье в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, агентству DPA турецкий премьер Бинали Йылдырым Ранее отношения Берлина и Анкары серьезно испортились из-за задержаний в Турции немецких граждан по подозрению в пособничестве терроризму. В разгар кризиса существенно сократились контакты сторон в области политики, экономики и безопасности. Определенное улучшение наметилось на этой неделе, когда стало известно, что из турецкой тюрьмы выпущен немецкий журналист Дениз Юджель Как ожидается, новое правительство ФРГ будет приведено к присяге не позднее 1 апреля.