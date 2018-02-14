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Пентагон представил свою версию обстрела «вагнеровцев»
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Пентагон представил свою версию обстрела «вагнеровцев» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: U.S. Air force/Staff Sgt. Anthony Nelson Jr.
Командующий операциями ВВС США в странах Центральной и Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харриган изложил свою версию событий 7 февраля в Сирии, когда российские члены ЧВК «Вагнера» попали под обстрел американской авиации.
>> Опубликовано видео удара США по российским наемникам
На брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Пентагона, рассказывается об «оборонительном ударе» под Дейр-эз-Зором, но не уточняется, кто именно оказался целью авиации.
По словам Харригана, коалиция США действовала в порядке самообороны. Утверждается, что враждебные силы начали атаку на «Сирийские демократические силы» с обстрела артиллерией и танками, выдвинувшись затем в направлении сил СДС под прикрытием огня.
Харриган заявил, что США немедленно связались с российскими военными чиновниками по телефонной линии, чтобы предупредить их о нападении на позиции СДС и коалиции. После этого было решено уничтожить «враждебные силы».
В «отражении атаки» участвовали истребители F-15E, беспилотники MQ-9, бомбардировщики B-52, летающие батареи AC-130 и вертолеты AH-64 Apaches. Утверждается, что было уничтожено в том числе несколько артиллерийских орудий и танков.
Огонь был прекращен после того, как «враждебные силы» повернули на запад и отступили, заявил Харриган.
На прошлой неделе появилась информация, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше. Среди погибших оказался известный нацбол Кирилл Ананьев.
Позже данные о количестве погибших были опровергнуты. Атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга заявил, что в Сирии погибли не более 15-20 человек, СМИ со ссылкой на источники сообщили о гибели 13 россиян.
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