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США уничтожили советский Т-72
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США уничтожили советский Т-72 

Рамблер 1 час назад
Силы международной коалиции уничтожили советский танк Т-72 в Сирии во время авиаудара 10 февраля. Об этом в своем Twitter написал журналист Fax News Лукас Томлинсон, передает Lenta.ru.
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Как утверждает Томлинсон, авиаудар стал ответом на обстрел сил коалиции и их сирийских союзников на востоке страны. Трое находящихся в танке людей погибли. Американские военные не пострадали.
По информации журналиста, танк принадлежал тем же силам, которые на прошлой неделе атаковали штаб поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (ДСС).
В другом твите Томлинсон заявил, что танк был уничтожен разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper.
Об уничтожении Т-72 также написал Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона. По его словам, танк маневрировал и вел непрямой огонь по силам ДСС недалеко от Табии.
Танк Т-72 «Урал» был принят на вооружение в Вооруженных силах СССР в 1973 году. Последняя такая машина была произведена в 2005 году. Т-72 экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.
 Ещё 2 источника 
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