Пентагон открестился от намеренного разрушения российского моста в Сирии

>> "Это США". Разрушен возведенный Россией мост в Сирии «Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил он.

Ранее газета «Красная звезда», официальный печатный орган Вооруженных Сил России, сообщала, что мост обрушился не случайно, а из-за резко поднявшегося уровня воды в реке. Это произошло после преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на подконтрольной международной коалиции во главе с США территории.

Мост был построен 23 сентября в пригороде Дейр-эз-Зора. Его длина составляла 212 метров, грузоподъемность — 60 тонн. Ранее сообщалось, что он частично ушел под воду.