США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК

По ее словам, Соединенные Штаты никогда не поставляли какой-либо сирийской группировке переносные зенитные ракетные комплексы, а применение подобного оружия в Арабской республике вызывает у Госдепа «обеспокоенность».

Между тем издание отмечает, что падение Су-25 в районе города Саракеб, контролируемого «оппозиционерами», может осложнить отношения России и Турции, так как в тот момент турецкие войска присутствовали в том районе.

20 января Турция объявила о начале военной операции против формирований курдов в сирийском городе Африн. Руководство Сирии осудило действия Турции на «неотъемлемой части Сирии», а в России призвали стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности.