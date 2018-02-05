США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК 

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла информацию о том, что российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии из американского оружия, сообщает Washington Post.
По ее словам, Соединенные Штаты никогда не поставляли какой-либо сирийской группировке переносные зенитные ракетные комплексы, а применение подобного оружия в Арабской республике вызывает у Госдепа «обеспокоенность».
Между тем издание отмечает, что падение Су-25 в районе города Саракеб, контролируемого «оппозиционерами», может осложнить отношения России и Турции, так как в тот момент турецкие войска присутствовали в том районе.
3 февраля СМИ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что самолет Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии. В тот же день информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По словам представителя военного ведомства, пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. Ответственность за произошедшее взяли на себя группировки «Джейш ан-Насер» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).
20 января Турция объявила о начале военной операции против формирований курдов в сирийском городе Африн. Руководство Сирии осудило действия Турции на «неотъемлемой части Сирии», а в России призвали стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности.
Тем временем в конце января СМИ сообщили, что в Сирии произошло «непрямое столкновение» между военными России и Турции. Конвой турецких бронетранспортеров, бензовозов и другой техники, двигавшийся в сторону контролируемого правительственными войсками города Аль-Эйс, чуть не попал под обстрел сторонников президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России. Отмечается, что обстрелу подверглась деревня, находившаяся на пути следования конвоя, в результате чего туркам пришлось остановить продвижение. В ответ Турция якобы обстреляла находящийся неподалеку город Хадэра, который контролируют войска Асада.