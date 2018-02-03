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CIT: в Сирии сбили российский Су-25
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CIT: в Сирии сбили российский Су-25 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийская вооруженная оппозиция заявила, что сбила в районе города Идлиб военный самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Самолет был сбит при помощи ракеты. Лётчику удалось катапультировался. Позже появилась информация, что сбитый самолет — это российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал Conflict Intelligence Team (CIT).
Как передает Telegram-канал Directorate 4, пилот погиб. На российской авиабазе в Хмеймиме сообщили, что связь с Су-25 была потеряна во время выполнения задания в провинции Идлиб.
Комментариев от Минобороны пока не поступало.
Источник в Минобороны подтвердил РБК, что сбитый Су-25 принадлежал России.
Полевые источники Sky News Arabia сообщают, что самолет был сбит при помощи ПЗРК.
 Ещё 3 источника 
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