CIT: в Сирии сбили российский Су-25

Самолет был сбит при помощи ракеты. Лётчику удалось катапультировался. Позже появилась информация, что сбитый самолет — это российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал Conflict Intelligence Team (CIT).

Как передает Telegram-канал Directorate 4, пилот погиб. На российской авиабазе в Хмеймиме сообщили, что связь с Су-25 была потеряна во время выполнения задания в провинции Идлиб.

Комментариев от Минобороны пока не поступало.

Источник в Минобороны подтвердил РБК , что сбитый Су-25 принадлежал России.