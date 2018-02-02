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Израильтянина спасли от нападения 200 палестинцев
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Под Иерусалимом спасли израильтянина, на которого напали 200 палестинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Menahem Kahana
Израильские военные спасли соотечественника, который заехал в арабское предместье Иерусалима, где на него напали две сотни палестинцев, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Для эвакуации израильтянина в населенный пункт Абу-Дис вошли подразделения армии и пограничной полиции, вступившие в противостояние с протестующими, говорится в сообщении.
"В ходе беспорядков около 200 палестинцев швыряли камни, сожгли машину израильтянина и не давали ему покинуть село", — рассказали военные.
Сайт газеты "Гаарец" пишет, что к спасению израильтянина подключилась и палестинская полиция. Совместными усилиями мужчину удалось вывезти из Абу-Диса, он отделался легкими ранениями.
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Информации о пострадавших с противоположной стороны израильские военные не приводят. По данным Красного полумесяца, в беспорядках, происходивших в пятницу в различных районах Западного берега реки Иордан, пострадали 164 палестинца, в том числе 131 — от слезоточивого газа, 33 — от резиновых и боевых пуль.
Волна палестинских протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается уже почти два месяца, став ответом на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
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