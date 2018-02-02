Израильтянина спасли от нападения 200 палестинцев

Под Иерусалимом спасли израильтянина, на которого напали 200 палестинцев

Израильские военные спасли соотечественника, который заехал в арабское предместье Иерусалима, где на него напали две сотни палестинцев, сообщила пресс-служба армии Израиля

"В ходе беспорядков около 200 палестинцев швыряли камни, сожгли машину израильтянина и не давали ему покинуть село", — рассказали военные. Для эвакуации израильтянина в населенный пункт Абу-Дис вошли подразделения армии и пограничной полиции, вступившие в противостояние с протестующими, говорится в сообщении.

Сайт газеты "Гаарец" пишет, что к спасению израильтянина подключилась и палестинская полиция. Совместными усилиями мужчину удалось вывезти из Абу-Диса, он отделался легкими ранениями.

Информации о пострадавших с противоположной стороны израильские военные не приводят. По данным Красного полумесяца, в беспорядках, происходивших в пятницу в различных районах Западного берега реки Иордан, пострадали 164 палестинца, в том числе 131 — от слезоточивого газа, 33 — от резиновых и боевых пуль.