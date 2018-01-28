Курды похвастались убитым главарем протурецких боевиков

«Махмуд аль-Дамыс по прозвищу Абурекан, один из главарей "Файлак аль-Шама", был сегодня убит в Африне», — заявили в представительстве. Лидер одной из сирийских протурецких группировок «Файлак аль-Шам» ликвидировали в ходе боев на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское представительство самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

В городе Африн армия Турции уже неделю проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Ее союзниками выступают бойцы « Сирийской свободной армии », стороны, в частности, ведут бои за стратегическую высоту Бурсея, которая переходит из рук в руки.

По данным Генштаба Турции, с начала операции в Сирии военные уничтожили 484 террористов.