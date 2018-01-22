Эрдоган назвал цель вторжения в Африн

Турция освободит Африн от террористов, чтобы сирийцы смогли вернуться в свои дома. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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Как заявил турецкий лидер, страна не собирается пересматривать свои планы касательно операции в сирийском Африне.

«Турция не пересмотрит свои планы по операции в сирийском Африне. Турция установит контроль над Африном, как это было в операции «Щит Евфрата», чтобы сирийцы могли вернуться в него», — сказал он.

20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил об операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских формирований из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском районе Африн.

Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, операция будет проводиться в четыре этапа до создания 30-километровой зоны безопасности на границе.